Президент Ильхам Алиев поздравил казахстанского коллегу
20 марта 2019 17:18 43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил поздравительное письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
Сердечно поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Казахстан.
Азербайджан и Казахстан связывают многовековые узы дружбы и сотрудничества. Уверен, что наши межгосударственные отношения, основанные на этих добрых традициях, будут и впредь развиваться и расширяться на благо наших народов и стран.
Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей предстоящей деятельности на посту главы государства", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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