США приветствуют помилование более 400 заключенных в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы призываем Азербайджан в последующие месяцы предпринять дополнительные позитивные шаги в соответствии с международными обязательствами для защиты основных свобод своих граждан", - говорится в заявлении.

Напомним, что на днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных. Распоряжение распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От бщественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.