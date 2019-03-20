Делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым 21 марта отправится с официальным визитом в Пакистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе встреч с руководством государства, а также официальными лицами военных и других структур, предусмотренных провести в рамках визита, планируется обсуждение вопросов расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

Наряду с этим, генерал-полковник З.Гасанов 23 марта в качестве почетного гостя примет участие в военном параде, посвященном "Национальному дню" Пакистана.

На военном параде с участием представителей вооруженных сил многих государств наша страна будет представлена парадным расчетом Азербайджанской Армии.