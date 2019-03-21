ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села из пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Баш Карвенд, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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