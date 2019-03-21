Пашинян продолжает заниматься любимым делом - дешевым популизмом и демагогией.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Отметим, что на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своей многочасовой пресс-конференции, по всей видимости, приуроченной к годовщине начала его шествия из Гюмри в Ереван, высказал много удивительных по своей противоречивости и отсутствию логики мыслей относительно карабахского конфликта и путей его урегулирования. В частности, по мнению армянского премьера, вовсе не обязательно, что каждый президент должен готовить к миру только свое общество, и вот у него лично "есть что сказать азербайджанскому народу".

Как отметил Расим Мусабеков, Азербайджан и мир ждут от Пашиняна не демагогии, а конкретных слов и действий по тем предложениям, которые давно лежат на столе переговоров.

"До того, как будут приняты соответствующие решения об освобождении оккупированных азербайджанских территорий и начале вывода армянских сил, никакие слова Пашиняна, пусть даже это будут объяснения в любви и заверения в глубочайшем уважении, в Азербайджане не услышат и обманываться ими не станут. Похвала и приязненные слова из уст противника дурно пахнут. Так что Пашиняну незачем утруждать себя заботой о подготовке азербайджанцев к миру. Пусть обращается к армянам, а мы, азербайджанцы, как-нибудь самостоятельно сделаем выводы из его слов и для себя. Время дешевой пропаганды и пустопорожней болтовни давно закончилось. Пора принимать решения и нести за них ответственность", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева