Министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян попытался объяснить, ради чего иностранные инвесторы должны вкладывать деньги в Армению. Объяснение получилось в стиле команды премьера Пашиняна - то есть некомпетентным, несерьезным и популистским.

Министр, отвечая на вопрос "168 жам" "зачем инвестировать в рискованную страну", высказал невероятную по своей неадекватности мысль. По его мнению, в рискованной стране вероятность получения высокой прибыли гораздо больше, чем в нормальной и стабильной. По его мнению, в Европе люди готовы инвестировать 5%, а в Армении готовы вкладывать 20% в год при условиях прибыльности. "То есть, чем выше риск, тем больше инвестор заинтересован в этой области", - считает Хачатрян.

Министр почему-то уверен, что отсутствие в Армении соответствующего уровня квалифицированной рабочей силы, инфраструктуры, ее удаленность от рынков играют только на руку стране и обязательно должны привлечь внимание иностранных инвесторов. Вероятно, Хачатрян имел в виду любителей риска и тех, кому безразлично, пропали их деньги или нет. Несмотря на апрельский переворот и зашкаливающий популизм новых властей, за год "новой" Армении так и не удалось привлечь урагана инвестиций, обещанного Николом Пашиняном.

Единственным плюсом Армении, судя по комментариям министра экономического развития и инвестиций, является возможность интеграции со странами ЕАЭС. Да, это было бы сильным обстоятельством, если бы не изолированность Армении от региона ее агрессорской политикой и оккупацией территорий соседнего Азербайджана. О какой интеграции с ЕАЭС для зарубежных партнеров может идти речь, если эта страна не имеет даже общих границ с пространством Евразийского союза? Хачатрян, наверное, плохо учил географию.

Впрочем, любителей острых ощущений среди зарубежных инвесторов, видимо, нет. Поэтому за год, прошедший после "бархатной революции", обещанные новыми властями инвестиции в Армению так и не пришли.

Зульфугар Ибрагимов