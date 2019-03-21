Очередной кандидат в президенты США строит планы по поводу денег армянской общины и голосов армянских избирателей.

Как сообщают армянские СМИ, представитель члена Конгресса США (демократ от штата Гавайи), баллотирующаяся в президенты на выборах 2020 года Тулси Габбард, призвала к значительным изменениям во внешней политике своей страны.

Под значительными изменениями подразумевается "справедливая резолюция" по вопросу признания "геноцида армян", а также "содействие безопасности и процветанию" Армении и оккупированного ею Карабаха.

Об этом она сказала в своем видеообращении, направленном в Армянский национальный комитет Америки (ANCA). В этом обращении Габбард не только дала обещания выполнить то, чего армянство ждет от Вашингтона уже десятилетия, но и напомнила, что бывала в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана в 2017 году. Пожалуй, похвастать такими "достоинствами" не смог бы никто из американских президентов, бывших и настоящих.

Особенно любопытно звучат инсинуации относительно карабахского конфликта.

"Соединенные Штаты должны сохранять свою посредническую роль в формате Минской группы ОБСЕ, но в то же время они не должны продолжать политику ложного равенства и проявлять нечестность, когда одна из сторон нарушает режим прекращения огня. Чтобы сохранить роль беспристрастного посредника, США не должны продвигать вперед такую резолюцию, которая будет основываться только на незамедлительных и постоянных уступках со стороны Карабаха и Армении и одновременно предполагать отсутствие эквивалентных уступок со стороны Азербайджана", - цитируют армянские СМИ.

Кандидат в президенты США также считает, что "хотя при урегулировании вопроса важно придерживаться принципа территориальной целостности, тем не менее, важно также уважать право всех народов на самоопределение".

Впрочем, трудно ожидать чего-либо другого от Габбард, активно поддерживающей армянскую общину, лоббирующей интересы Армении и побывавшей на оккупированных территориях. За путешествие в Карабах в Азербайджане нынешний кандидат в президенты США была внесена в "черный список".

Напомним, что конгрессмен от Гавайских островов побывала на оккупированных территориях в 2017 году для участия в форуме, организованном офисом Армянского национального комитета Америки в Сан-Франциско. Вместе с Габбард в поездке приняли участие такие известные и давние армянские лоббисты, как Джеки Спийер, Анне Эшу, Фрэнк Паллоне, Дэвид Валадео и Джеймс Сенсенбреннер.

Комментируя свою поездку, Габбард особо подчеркнула "дестабилизирующую роль Азербайджана в регионе", обвинив нашу страну в "агрессии". Заметим, что в 2016 году Гавайи признали независимость самопровозглашенного образования.

Кстати, Тулси Габбард делает себе пиар не только на проармянском лоббинге, но и на выступлениях против политики официального Вашингтона. В частности, несколько лет назад она побывала в Сирии и встретилась с президентом Асадом, за что стала героиней разгромной статьи в The Washington Post.

И все же, армянству не стоит забывать, что признать "геноцид" и осудить Азербайджан обещали практически все предыдущие президенты в ходе своих предвыборных кампаний. Армянские гонорары и голоса - штука очень полезная, и Тулси Габбард угодила на ту же "клеевую ленту". Однако что будет после того, как она усядется в Белом доме - это уже другой вопрос.

Зульфугар Ибрагимов