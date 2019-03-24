Новые власти Армении - это большой и глупый страус, который всякий раз прячет голову в песок и таким образом думает спрятаться от проблем.

Непрекращающиеся акции протеста - это большая проблема сегодняшней Армении, но только премьер Никол Пашинян придерживается иного мнения. На его взгляд, это позитивный фактор, свидетельствующий о работе прав и свобод.

По мнению издания "Голос Армении", оптимизму Пашиняна можно лишь позавидовать. Потому что только неисправимый оптимист или человек с изрядным чувством юмора может в сложившихся условиях утверждать, что если сегодня пройдут выборы, блок "Мой шаг" наберет больше голосов.

Но именно на этом настаивал премьер в ходе пресс-конференции, пытаясь инспирировать общественности мысль, что "в течение всей истории независимости Армении ситуация не была столь стабильной, как сейчас". "И это не репрессивная стабильность, как было при прежней власти, а политическая", - методично вдалбливал Пашинян.

Как пишет газета, от повторяющихся в разных формулировках вопросов журналистов о росте общественного недовольства властью он, образно говоря, отмахивался. В Армении нет нарастающей волны недовольства, заявил Пашинян, возмутившись. Недовольство общественности своим социальным положением и темпами социально-экономических изменений в стране премьер просто отметает. Повторимся, даже многочисленные, по-разному сформулированные, но одинаковые по сути вопросы журналистов не заставили Пашиняна и бровью повести.

Самое забавное, что, противореча сам себе, ежедневные акции в Ереване и регионах, являющиеся, по его мнению, торжеством демократии, он считает проплаченными своими оппонентами: "Тратятся миллионы долларов, чтобы перед зданием правительства люди занимались черным пиаром".

А между тем, ставшие регулярными акции протеста говорят вовсе не о торжестве прав и свобод и не о проплаченности их, например, Кочаряном. Они говорят о серьезном недовольстве граждан новыми властями и их возмущении по поводу невыполненных грандиозных обещаний. Кроме того, непрекращающиеся и порой вызывающие кризисные ситуации акции свидетельствуют о царящей в стране анархии и неспособности властей решать серьезные вопросы и отвечать за взятые на себя обязательства.

Воцарившаяся после апрельского переворота анархия может дорого обойтись Армении. Как мы уже сообщали, работающие в Армении компании с иностранным капиталом решили заняться таки армянскими властями.

Газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники ранее отмечала, что в компаниях с участием иностранного капитала назревает большое недовольство правительством Армении, и они решили объединить свои силы. С этой целью их представители периодически встречаются и обсуждают ситуацию, отношения с властями и дальнейшие действия.

В это условное объединение входят компании "Лидиан Армения", "Веолиа джур", "Снитек", некоторые операторы связи и т.д. И поскольку их проблемы вместо того чтобы решаться, увеличиваются со временем, есть общая тенденция обратиться в арбитражные инстанции.

Накануне компания Lydian International Limited выступила с заявлением о том, что правительство Армении приступило к реализации независимой экспертизы по оценке воздействия проекта "Амулсар Голд" на окружающую среду, в частности, водные ресурсы, геологию, биоразнообразие и качество воды.

В сентябре 2018 года Кабмин Армении уже поручил осуществить оценку возможных последствий проекта "Амулсар Голд" на водные ресурсы. Нынешние работы в рамках аудита будут включать также анализ оценки воздействия деятельности компании на окружающую и социальную среду (ОВОС), несмотря на то, что ОВОС компании была ранее одобрена властями страны до того, как "Лидиан" инициировала проект "Амулсар".

Президент и главный исполнительный директор Lydian Жоао Каррело заявил, что компания, конечно же, будет сотрудничать с аудиторами, но подчеркнул, что, несмотря на все усилия компании, препятствия на пути возобновления деятельности "Лидиан" не устраняются. Действия и, соответственно, бездействие правительства Армении являются частью продолжающейся кампании против "Лидиан", отметил он, напомнив, что компания, вообще-то, уже инвестировала в экономику страны сотни миллионов долларов.

Напомним, что с июня прошлого года работа компании заблокирована акциями протеста граждан и экологов, и, несмотря на неоднократные обращения "Лидиан" к властям навести порядок, мер принято не было. В связи с этим через 3 месяца компания планирует обратиться в международный арбитражный суд. По мнению армянских экспертов, такая ситуация чревата для Армении не только выплатой крупных штрафов, но и полным исчезновением перспективы иностранных инвестиций.

Как отмечал в беседе с NEWS.am экономист Вардан Бостанджян, для внедрения инвестиций в Армению необходимы реальные основы, а заявления, даже самые роскошные, самые "космические" могут показаться смешными любому инвестору.

Тем более все заверения Пашиняна смешны на фоне назревающего международного скандала, который еще раз докажет, что слову и даже подписи Еревана верить нельзя.

Зульфугар Ибрагимов