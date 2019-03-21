Денежные переводы, отправленные через банковскую систему, из России в Армению в январе 2019 года составили $50,7 млн., что на $1 млн. или на 2,1% меньше показателя за январь 2018 года.

Как свидетельствуют данные ЦБ, которые приведены с 2004 года, денежные переводы из Армении в РФ впервые превысили переводы в республику из этой страны, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Так, денежные переводы из Армении в Россию в январе 2019 года составили $54,5 млн., увеличившись на $26,2 млн. или на 92,6%. В результате, переводы из Армении в РФ превысили переводы в республику из России на $3,8 млн.

Следует отметить, что в 2018 году в целом из страны был зафиксирован отток денежных средств через банковскую систему на сумму более чем $1 млрд. В итоге, чистый приток поступлений денежных средств в республику составил $597,2 млн. (спад на 22,1%). Это минимальный показатель после 2006 года.

Армения с учетом ее экономического состояния традиционно считается принимающей страной денежных переводов, которые, в основном, отправляют армянские мигранты своим родственникам. Поэтому такой отток средств из страны вызывает большие вопросы и на этот счет есть разные варианты объяснений.

По словам научного сотрудника Института Кавказа, экономиста Гранта Микаеляна, одна из самых популярных и логических версий происходящего - это отток капитала в связи с политическими событиями в стране. Бизнесмены и другие лица, которые при прошлой власти имели привилегированные положение, опасаясь за свои капиталы, просто их выводят из страны.

Как отметил эксперт, другая причина заключается в том, что армянские мигранты продают свои дома или выводят свои накопления в ту страну, где они работают, чтобы не жить "на два дома". В основном, это касается мигрантов из РФ, поскольку именно из этой страны в последние годы снижается приток денежных переводов из-за девальвации рубля и в целом ухудшения российской экономики. А другая часть мигрантов просто возвращается в Армению и этим обусловлена часть снижения притока переводов в страну.