Жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян опубликовала в Instagram "милые" фото из совместной поездки четы на оккупированные территории Азербайджана.

"В теплом и мирном Степанакерте (Ханкенди-ред.)", - подписала Акопян публикацию.

На фотографиях муж и жена гоняют чаи в Ханкенди. Светит солнышко, все довольны. Примечательно, что чаепитие устроено с пахлавой. В преддверии праздника Новруз появление на столе пахлавы не удивительно, но вопрос в том, что наши соседи и, думается, мадам Акопян в их числе, уверены, что это исключительно "древнеармянское блюдо". Так же, как, угощаясь в Ереване кятой (называемой грубо "гатой"), они не сомневаются, что прикасаются к жемчужине армянской кухни.

Напомним, что Пашинян совместно и женой и детьми побывал в оккупированном Карабахе 11-13 марта, где провел рассчитанное на шумный пиар среди армянской аудитории заседание Совета национальной безопасности Армении.

Само по себе заседание СНБ на оккупированных территориях уже серьезная провокация против процесса мирного урегулирования карабахского конфликта. А публикация фото Анной Акопян еще более усилила этот негативный эффект.

Видимо, не зря считается, что муж и жена одна сатана...

Султан Керим