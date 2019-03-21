Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего официального визита в Чили провел ряд встреч в Чилийском Национальном конгрессе. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встреч, проведенных с Председателем Сената Чили Хайме Кинтаной, председателем Комитета Сената по внешним связям Хосе Мигелем Инсулзой, председателем Чилийско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Франсиско Чауаном и другими членами группы было подчеркнуто развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Чили и функционирование на взаимной основе дипломатических представительств. На встречах стороны, отметив большой потенциал развития связей в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и других сферах, указали на важность деятельности межпарламентских групп дружбы в укреплении двусторонних отношений, а также связей между народами.

Министр Э.Мамедъяров сказал, что Азербайджан и Чили активно сотрудничают в рамках международных организаций, и их позиции по большинству вопросов международной повестки дня совпадают. В этом контексте, подчеркивая, что обе страны являются членами Движения Неприсоединения, он отметил, что в октябре текущего года в Баку в рамках председательства Азербайджана в Движении пройдет его очередной самит, и Чилийская сторона также приглашена на это важное мероприятие.

Затем министр принял участие в ежедневном заседании Комитета по внешним связям Палаты депутатов Чили и встретился с председателем Комитета, вице-президентом Чилийско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Пабло Видалем и другими членами Комитета и Группы дружбы. На встрече министр Эльмар Мамедъяров, предоставив развернутую информацию об Азербайджане и рассматривая все аспекты двусторонних отношений между двумя странами, отметил наличие значительного потенциала для развития этих связей. Он также рассказал о сотрудничестве Чили и Азербайджана в рамках международных организаций, в том числе Движения Неприсоединения, и в этом ключе сообщил о приоритетах председательства Азербайджана в Движении и саммите, который состоится в Баку.

В ходе встречи Эльмар Мамедъяров, проинформировав об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, представляющем серьезную угрозу для безопасности региона Южного Кавказа, продолжающейся оккупации Арменией территорий Азербайджана и текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию конфликта, обратил внимание на необходимость урегулирования конфликта в соответствии с известными резолюциями Совета Безопасности ООН на основе принципов соблюдения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, а также на то, что вынужденные переселенцы непременно должны вернуться в родные места.

Эльмар Мамедъяров выразил благодарность Палате депутатов Чили за то, что она, руководствуясь соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, поддержала справедливую позицию Азербайджана, его территориальную целостность и суверенитет.