Однозначная позиция мирового сообщества, отображающая неизменность формата переговорного процесса, служит серьезным посылом для Армении. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на заявление премьер-министра Армении о том, что "предложение о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - это предложение не об изменении формата, а о восстановлении переговорного формата".

"Суждение премьер-министра Армении о том, что "предложение о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - это предложение не об изменении формата, а о восстановлении переговорного формата", подлежит пояснению, поскольку нет в наличии документов и решений, которые могли бы подкрепить его обоснованность.

В этой связи, вновь следует отметить последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором они однозначно выступили за неизменность формата переговорного процесса. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского Союза. Данная позиция мирового сообщества служит серьезным посылом для Армении, а также свидетельствует о поддержке обоснованной позиции Азербайджана", - говорится в комментарии.

Отмечается, что тем не менее, с целью разъяснения реалий переговорного процесса необходимо уделить внимание нижеследующим вопросам.

"Во-первых, резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 884 и 884 однозначно подтверждают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ Азербайджанской Республики, а также требуют незамедлительного, полного и безусловного вывода армянских оккупационных сил с территорий Азербайджана. Эти резолюции составляют правовую основу урегулирования конфликта.

Во-вторых, рассмотрим решение дополнительной встречи Совета министров СБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года. Как известно, в этом документе действующему председателю ОБСЕ поручено созвать в Минске мирную конференцию по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и в этой связи в документе отмечается: "Избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на Конференцию ее председателем в качестве заинтересованных сторон после консультаций с участвующими в Конференции государствами". Под отраженными здесь избранными и другими представителями Нагорного Карабаха подразумеваются обе - армянская и азербайджанская - общины Нагорно-Карабахского региона нашей страны, и именно эти общины упоминаются в документе в качестве заинтересованных сторон. Напоминаем, что в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть отсылка к обеим общинам именно как к заинтересованным сторонам. Что же касается вопроса приглашения заинтересованных сторон на Минскую конференцию, которую предполагается созвать после вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, то приглашение обеих общин Нагорного-Карабахского региона нашей страны в качестве заинтересованных сторон может быть рассмотрено, безусловно, при достижении соответствующего согласия.

В-третьих, приводим точную цитату из решения Будапештского саммита ОБСЕ от 1994 года: "Выражая сожаление по поводу продолжения конфликта и его трагических последствий для людей, государства-участники приветствовали подтверждение сторонами в конфликте договоренности о прекращении огня, достигнутой 12 мая 1994 года благодаря посредническим усилиям Российской Федерации во взаимодействии с Минской группой СБСЕ. Они подтвердили свою приверженность соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и приветствовали политическую поддержку, оказываемую Советом Безопасности усилиям СБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта", - говорится в комментарии.

Подчеркивается, что договоренность о прекращении огня, достигнутая 12 мая 1994 года, на которую ссылается в решении Саммита, была подтверждена Азербайджаном и Арменией в качестве участников конфликта, в соответствии с вышеуказанным решением Совета министров СБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года, а также лидерами азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в качестве "заинтересованных сторон" в урегулировании конфликта.

"Таким образом, в этом решении нет абсолютно никакой ссылки на Нагорный Карабах в качестве отдельной стороны. Более того, выражается поддержка соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. В этой связи, также хотели бы напомнить, что по соглашению о прекращении огня был разработан временной график вывода войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана, служащий специальным дополнением к данному соглашению. В соответствии с этим графиком должен был быть обеспечен вывод оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана.

Напоминаем, что в свое время, когда еще в 1992 году некоторые необоснованные претензии Армении серьезно препятствовали мирному процессу, председатель Минской группы выступил с заявлением о равенстве азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха: "Председатель от Италии в ходе проведенных им консультаций не выявил консенсуса среди остальных стран Минской группы относительно тезиса Армении, согласно которому мандат от 24 марта позволяет ему отдать армянской стороне Нагорного Карабаха формальный приоритет перед азербайджанской стороной или даже называть первую сторону 'избранными представителями" (Информационное письмо СБСЕ № 279, Прага, 15 сентября 1992 года). Очевидно, ясность в этот вопрос была внесена еще в 1992 году, на начальном этапе возникновения Минской группы, когда было заявлено, что обе общины Нагорного Карабаха обладают равными правами.

Наконец, в своем решении по делу "Чирагов и другие против Армении" Европейский суд по правам человека, положив конец продолжительному отрицанию Арменией своей ответственности, подтвердил, что сепаратистский режим, установленный на оккупированных территориях Азербайджана, существует в силу военной, политической, финансовой и иной поддержки Армении, а также указал на факт осуществления эффективного контроля Армении над оккупированными территориями Азербайджана.

Время, затраченное на поиск подобных необоснованных утверждений, низводит на нет усилия по продвижению переговорного процесса, подрывая успешность мирного процесса и обеспечение устойчивого развития региона. В настоящее время мы переживаем тот самый момент, когда руководству Армении следует наглядно продемонстрировать, на что оно предпочитает тратить время", - говорится в комментарии.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.