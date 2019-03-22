Состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Пакистана Первезом Хаттагом. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Первез Хаттаг отметил, что между народами двух стран исторически сложились дружественные отношения. Подчеркнув, что отношения в различных сферах, развиваясь, достаточно укрепились, пакистанский министр отметил большой потенциал для военного сотрудничества двух стран.

Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют глубокие корни. Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны представил подробную информацию об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Отметив, что Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга в международных организациях, он подчеркнул, что это является показателем партнёрских отношений, которые исходят из волеизъявления народов обеих стран.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также обменялись мнениями по многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес.