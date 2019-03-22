Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Пакистана Арифа Алви.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Пакистан. Азербайджан и Пакистан связывают отношения крепкой дружбы и партнерства. Высокий уровень наших межгосударственных отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, отражает волю двух братских народов. Убежден, что развитие двусторонних отношений, углубление сотрудничества во всех сферах и впредь будут служить интересам наших народов и стран. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Мар. 19:36 8 198
-
08:34 5 578
-
21 Мар. 19:34 4 243
-
21 Мар. 12:22 4 124
-
21 Мар. 21:08 4 079