Президент Азербайджана Ильхам Алиев, подписав распоряжение о помиловании, подарил безграничную радость сотням семей. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend депутат, директор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана имени академика Зии Буньядова, академик Гевхар Бахшалиева.

"Древний греческий философ Сократ в ответ на вопрос "Что такое человечность?" сказал "Умение прощать". В этом смысле шаг, предпринятый Президентом Ильхамом Алиевым к празднику Новруз, является ярким примером нравственного величия, основанного на многовековых культурных традициях нашего народа, и является актом гуманизма. Очень хотелось бы, чтобы именно это распоряжение о помиловании усилило атмосферу мира, единства, солидарности, чтобы все наше общество еще теснее сплотилось вокруг единой идеи - идеи азербайджанства", - отметила депутат.

Бахшалиева подчеркнула, что необходимо сохранять национальное единство и общественно-политическую стабильность. "Нельзя допускать того, чтобы какие-либо недовольства или же личные амбиции раскалывали наше общество, и чтобы этим воспользовались силы, которые недолюбливают наш народ и страну. Перед всеми нами стоят очень важные задачи, такие как восстановление территориальной целостности, сохранение независимости, всестороннее развитие нашей страны", - сказала депутат.

Бахшалиева добавила, что глава государства подписанием этого распоряжения еще раз доказал, что является Президентом каждого гражданина страны, а также то, что Азербайджан привержен принципам прав и свобод человека и работа в этой сфере постоянно совершенствуется. "Конечно, это является частью политики Президента Ильхама Алиева, опирающейся на принципы милосердия и гуманизма, проводимых им реформ. Как вы знаете, можно сказать, в преддверии каждого праздника Новруз глава государства предпринимает данный шаг", - добавила депутат.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от отбывания оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.