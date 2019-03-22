Заявления премьер-министра Армении о том, что "предложение о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - это предложение не об изменении формата, а о восстановлении переговорного формата" - очередная словесная бравада, лишенная всякой логики и обоснованности, сказал Trend в пятницу известный азербайджанский политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов, передает Day.Az.

По его словам, последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно неизменности формата переговорного процесса, а также заявления аналогичного содержания высокопоставленных лиц Европейского союза являются серьезным месседжем в адрес армянской стороны.

"Это говорит о том, что однозначная позиция мирового сообщества в данном вопросе направлена на поддержку обоснованной позиции Азербайджана в карабахском урегулировании. Между тем действия и шаги армянского премьера показывают, что Пашинян не только является дилетантом в политике, но еще и то, что он, не понимая и абсолютно не вникая в суть армяно-азербайджанского конфликта, занимается самыми обычными провокациями в виде поездок в оккупированный Нагорный Карабах, селфи с диаспорой во время поездок за рубеж и прочее", - сказал политолог.

По оценкам Садыхова, противоречивые заявления Пашиняна, связанные с урегулированием карабахского конфликта, вызывают раздражение и в армянском обществе.

"В Армении много вопросов к самому Пашиняну, они связаны с итогами переговоров с Азербайджаном, с его планами и видением по урегулированию этого конфликта. Он делает заявления о том, что может советоваться с бывшими президентами Армении, называет их фамилии. Я, к примеру, не представляю, как он будет советоваться с экс-президентом Кочаряном, который сидит за решеткой. То есть вся эта болтовня, рассчитанная, возможно, на какие-то новаторские подходы, говорит о том, что Пашинян не готов к переговорам и не выработал четкой позиции в направлении урегулирования, не знает, как себя вести с Азербайджаном, причем в условиях, когда Армения находится далеко не в выигрышном положении", - продолжил Садыхов.

Он предположил, что болтовня Пашиняна, не соответствующая уровню главы правительства Армении, происходит из-за понимания им неизбежности возврата оккупированных азербайджанских территорий.

"Пашиняну следует заняться серьезной работой, выстраивать внешнеполитические ориентиры и договариваться с Азербайджаном в направлении урегулирования конфликта. Вместо того, чтобы просто размахивать руками и делать многообещающие заявления на улицах, он должен выполнять решения, принятые и утвержденные в рамках Минской группы ОБСЕ в Казани, Мадриде и в других географических точках. Вот что он обязан делать. Но, видимо, он считает, что сегодня все еще можно продолжать словесную трескотню, которая, по сути, не обязывает его ни к каким-либо решениям, ни к занятию конкретной позиции по конфликту. Поэтому я думаю, что он все же где-то и маневрирует, ожидая появления какой-то то удобной ситуации с тем, чтобы обнадежить и успокоить свою общественность, которая в общем-то ждет от него каких-то конкретных, реальных шагов", - сказал Садыхов.

Политолог напомнил, что резолюции Совета Безопасности ООН составляют правовую основу урегулирования конфликта, и однозначно подтверждают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ Азербайджана, а также требуют незамедлительного, полного и безусловного вывода армянских оккупационных сил с территорий Азербайджана.

"В решении по делу "Чирагов и другие против Армении" Европейский суд по правам человека также подтвердил, что сепаратистский режим, установленный на оккупированных территориях Азербайджана, существует в силу военной, политической, финансовой и иной поддержки Армении. Вместе с тем, указав на факт осуществления Арменией контроля над оккупированными территориями Азербайджана, фактически это решение положило конец продолжительному отрицанию Арменией своей ответственности по данному факту", - отметил Садыхов.