В центре политики, осуществляемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, находятся интересы граждан страны. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член Политического совета партии "Ени Азербайджан" Айдын Гусейнов, передает Day.Az .

Он отметил, что во всех принимаемых решениях интересы граждан страны берутся за основу, что свидетельствует о том, что проводимая в стране государственная политика отражает интересы общества.

Гусейнов сказал, что наглядным примером заботы государства о своих гражданах является в том числе подписание главой государства распоряжений о помиловании, актов амнистии.

Согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 16 марта распоряжению о помиловании, 399 человек были освобождены от отбывания оставшейся части наказания.

Кроме того, наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы, добавил депутат, отметив, что помилованные лица выражают глубокую благодарность главе государства за подписанные распоряжения о помиловании и акты амнистии.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от оставшейся части наказания. Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.