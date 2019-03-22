Находящийся с официальным визитом в Пакистане министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил этой страны генералом Зубайром Махмудом Хайaтом, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, в борьбе с терроризмом, а также в боевой подготовке, организации взаимных визитов на уровне экспертных групп, вопросы расширения связей между всеми видами войск армий двух стран, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.