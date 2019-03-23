Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян наложил вето на крупный инвестиционный проект, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечают СМИ, проживающий в России предприниматель Артур Ерзнкян планировал инвестировать в сферу телекоммуникаций и связи Армении 200 миллионов долларов. В планы предпринимателя входило создание нового оператора мобильной связи [всего в стране их сейчас три].

Более того, предприниматель готов был взять обязательство сделать связь для абонентов очень доступной, а для жителей приграничных районов - почти бесплатной.

Однако, по данным СМИ, министр Аршакян не дал разрешения на реализацию проекта, заявив, что она помешает существующим трем операторам и будет невыгодной самому инвестору.

"Вот почему Армения остается последней в регионе по объемам инвестиций и по этому показателю значительно уступает Азербайджану и Грузии", - отмечают армянские СМИ.