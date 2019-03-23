Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования Президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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