Находящаяся с официальным визитом в Пакистане делегация министерства обороны Азербайджана в субботу наблюдала за военным парадом, посвященном "Национальному дню" Пакистана, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в параде в качестве почетного гостя.

На военном параде с участием представителей вооруженных сил многих государств наша страна была представлена парадным расчетом азербайджанской армии.