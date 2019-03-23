Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде, посвященном «Национальному дню» Пакистана - ФОТО
23 марта 2019 15:58 420
Находящаяся с официальным визитом в Пакистане делегация министерства обороны Азербайджана в субботу наблюдала за военным парадом, посвященном "Национальному дню" Пакистана, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в параде в качестве почетного гостя.
На военном параде с участием представителей вооруженных сил многих государств наша страна была представлена парадным расчетом азербайджанской армии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!