Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с вице-президентом Уругвая, председателем Сената страны Лусией Тополански, а затем с председателем Палаты представителей Уругвая Сесилией Боттино.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел, во время встреч были высоко оценены интенсификация двухсторонних отношений между странами, в частности роль парламентской дипломатии. Об этом передает Day.Az.

В этом контексте было отмечено, что взаимные визиты групп дружбы, действующих в парламентах обеих стран, вносят важный вклад двусторонние связи.

Была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества между двумя странами в политической сфере, подчеркнута важность того, что это сотрудничество охватывает сферы экономики, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. В этом контексте было особо отмечено начало импорта азербайджанской нефти в Уругвай.

Во время встречи Мамедъяров рассказал о текущем состоянии процесса переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и отметил, что провокационная деятельность представителей армянской общины в различных странах оказывает отрицательное влияние на мирное решение конфликта.

Руководящие и должностные лица парламента Уругвая отметили, что понимают позицию Азербайджана по конфликту, и являются сторонниками решения конфликтов в рамках международного права.