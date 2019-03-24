Подготовлен видеоролик, посвященный 100-летию органов безопасности Азербайджана - ВИДЕО
24 марта 2019 09:33 252
Подготовлен видеоролик, посвященный 100-летию образования органов безопасности Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
28 марта 1919 года при штаб-квартире Военного министерства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) был учрежден первый орган спецслужбы - Отделение разведки и контрразведки.
Распоряжением, подписанным 23 марта 1997 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, 28 марта был объявлен днем профессионального праздника сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана.
Trend представляет видеоролик, посвященный 100-летию образования органов безопасности Азербайджана:
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