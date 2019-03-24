В минувшую субботу в Ереване прошел государственный субботник. Сколько кустиков было высажено и сколько тонн мусора убрано со столичных улиц, доподлинно неизвестно. Но судя по сообщениям армянских СМИ, премьер Никол Пашинян трудился в поте лица. Он просто не мог упустить такую возможность попиариться и продемонстрировать себя своим парнем.

Конечно, мусор, это вопрос серьезный, но подход к этому вопросу, как и ко всему прочему, у Пашиняна революционный, в стиле Владимира Ильича, который, как известно из истории, тоже участвовал на субботниках и демонстративно таскал бревна. Последнее уже сто лет является объектом многочисленных приколов и карикатур, а также рассуждений на тему, не было ли бревно надувным и сколько оно весило.

Так же и сегодня в соцсетях посмеиваются над армянским премьером, подсчитывая количество мусора, который тот собрал на ереванских улицах. Замечают также, что наконец Никол Пашинян занялся своим делом.

Помнится, анонсируя субботник месяц назад, премьер-министр Армении объявил войну густо укрощающим Армению ржавым автомобилям и старым киоскам, обозначив эту проблему как чуть ли не наиважнейшую для страны. Никол Пашинян объявил прошедший 23 марта всеармянский субботник событием революционного масштаба. Без шуток. Так и сказал. А изменения в стране, по его словам, он будет считать свершившимися тогда, когда удастся очистить страну от мусора, запчастей машин, ржавых и бесформенных киосков.

Судя по всему, в эту субботу выполнить эту судьбоносную задачу не удалось, потому что население не проявило особого рвения в участии в этой "революционной" показухе. Даже на фото видно, что метлой машет один премьер, а "гордые граждане" в основном наблюдают за таким необычным зрелищем со стороны. В отличие от Пашиняна, в обществе понимают, что проблемы Армении вовсе не в ржавых "запорожцах" или переполненных урнах. Армения продолжает оккупировать чужие территории, что катастрофически ограничивает ее во всех возможностях. Страна не имеет никаких выходов из создавшейся ситуации, ее экономика находится в полном упадке, бюджет пополняется лишь за счет раскулачивания олигархов из "бывших". При всем при этом премьер-министр пытается доказать, что достаточно взять в руки метлу, чтобы все исправить.

Кроме того, не нужно заканчивать университеты, чтобы понимать, что проблему мусора и тем более заполонившего страну ржавого металла одним пиар-субботником не решить. Для этого нужны большие деньги и серьезный оператор, желательно зарубежный.

Кстати, об операторе. Управлением мусором в Ереване занимается

Sanitek Armenia, являющаяся филиалом Sanitek International Group - многонациональной компании по управлению отходами со штаб-квартирой в Ливане, имеющей стратегические альянсы в Азии, Европе и США. В настоящее время, наряду с другими работающими в Армении компаниями с иностранным капиталом, Sanitek подвергается наездам властей. И специалисты уже бьют тревогу, предупреждая, что вряд ли найдутся желающие занять место компании, если она решит уйти из Армении. Кроме того, заботящиеся о чистоте власти, сокращают зарплату уборщицам, что совершенно небъяснимо.

Впрочем, уборка мусора - это единственное, к чему Никол Пашинян привлек народные массы и что гражданам позволил. Все остальные свои неразумные решения он принимает исключительно сам или в компании соратников. Однако многие помнят, что на митинге, посвященном 100 дням своего премьерства, он сравнивал свою власть с афинской демократией.

"В Республике Армения утверждена система правового правления, которую в историографии принято называть прямым народным управлением. С точки зрения историографии событие, которое произошло на площади Республики, может упоминаться в дальнейшем наравне с утверждением демократии в Древних Афинах. Итак, в исторической перспективе Республику Армения могут упоминать так, как сейчас упоминают Древнюю Грецию. Ереван может упоминаться, как Древние Афины, а площадь Республики может превратиться в Агору XXI века".

Для справки: Агора - это рыночная площадь в древнегреческих городах, являвшаяся местом общегражданских собраний.

Сказано это было новоиспеченным премьером в августе прошлого года. Вряд ли сегодня у кого-то в Армении подобные фразы вызывают что-то иное кроме раздражения. Да, в первые месяцы после переворота сравнения Армении с Древней Грецией, а главной площади - с Агорой вызывали приступы нездорового патриотизма, но сегодня большинство армянского общества осознало, что на самом деле ничего не решает.

Как замечают армянские аналитики, площадь Республики Агорой XXI века не стала. Зато в Армении стало больше праздников. Например, через месяц, 23 апреля будет отмечаться совершенно свежий праздник - День гражданина, приуроченный к отставке Сержа Сарсгяна.

Как сообщил журналистам в день субботника Пашинян, он пока не знает, как будет отмечаться этот день. Идей у него пока нет, но "должен отмечаться весело. Те, кто не участвовал в революции, пойдут есть хаш, как делали это в прошлом. Думаю, в их старых ресторанах есть место, чтобы все поместились".

В ответ на это свежевыпеченный оппозиционер, а в прошлом вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов язвительно предложил объявить день рождения Николая Пашиняна одним из самых важных праздников в Армении.

В прямом эфире в Facebook пресс-секретарь Республиканской партии Армении назвал происходящее очередным шоу.

"Придя к власти, он пообещал тысячу чудес, но во время пресс-конференции не сказал ни о волшебной палочке, ни об устранении "красных линий", ни о резком повышении пенсий и зарплат",- написал Шармазанов, считающий, что общество скоро станет свидетелем "новых арестов и новых скандальных раскрытий", что позволит отвлечь внимание людей от реальных проблем.

А пока главной задачей общественности является не замусорить заново свою блеклую и унылую столицу к Дню гражданина. А то ведь душка проемьер так старался...

Зульфугар Ибрагимов