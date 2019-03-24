Завтра делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с министром генерал-полковником Закиром Гасановым отправится с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend во воскресенье в ведомстве.

В рамках визита Министр обороны Азербайджана примет участие в министерской конференции ООН по поддержанию мира, которая состоится в Нью-Йорке.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов также проведет встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям - руководителем Департамента миротворческих операций господином Жан-Пьером Лакруа и коллегами из других стран, участвующими в заседании.

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, а также перспективы участия нашей страны в миротворческих операциях ООН.