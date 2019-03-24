Закир Гасанов едет в США на переговоры
Завтра делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с министром генерал-полковником Закиром Гасановым отправится с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend во воскресенье в ведомстве.
В рамках визита Министр обороны Азербайджана примет участие в министерской конференции ООН по поддержанию мира, которая состоится в Нью-Йорке.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов также проведет встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям - руководителем Департамента миротворческих операций господином Жан-Пьером Лакруа и коллегами из других стран, участвующими в заседании.
В ходе встреч будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, а также перспективы участия нашей страны в миротворческих операциях ООН.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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