Властям Армении нужно некоторое время в связи с повышением тарифа на газ, по крайней мере, до мая-июня, чтобы прояснить некоторый "расклад".

"Накануне стало известно о том, что Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и обсудил экономические вопросы, представляющие взаимный интерес.

Учитывая важность вопроса, вопрос импорта газа из России, вряд ли, остался вне спектра тем обсуждений.

Правда, проблема в настоящее время преимущественно находится в компетенции "Газпрома" в связи с тарифами для внутренних потребителей, но окончательного решения по этому вопросу нет, о чем на днях также говорил вице-премьер Тигран Авинян, отметив, что переговоры все еще продолжаются.

По сведениям газеты "Паст", властям нужно некоторое время в связи с повышением тарифа на газ, по крайней мере, до мая-июня, чтобы прояснить некоторый "расклад" внутри Армении и пресечь новую волну возможного недовольства среди населения.

Согласно той же информации, вопрос повышения цены на газ будет включен в повестку после мая, когда будет утверждено первое международное кредитное соглашение, что позволит обеспечить определенную финансовую стабильность и соответствующую диверсификацию в экономике.

По всей видимости, летний отпуск и этот "удобный" период будет использован для смягчения недовольств в связи с ростом цены на газ", - пишет газета.

То есть тарифы на голубое топливо для населения поднимутся, несмотря на все заверения властей. Просто последние выжидают удобного момента для того, чтобы смягчить последствия для себя. Ведь очередное невыполненное обещание, да еще в таком чувствительном сегменте, как газоснабжение населения, может вызвать резкую реакцию.

Между тем, переговоры армянского правительства с "Газпромом" затягиваются, что все больше беспокоит население.

Как заявил в интервью Первому Информационному эксперт по энергетике и безопасности Ваге Давтян, задержка в переговорах обусловлена прежде всего тем, что российская сторона не хочет компенсировать тот 15-процентный рост, который был зафиксирован на границе 31 декабря 2018 года для дочерней компании. И сегодня, по сути, ищут механизмы, которые помогут снизить финансовые риски российской компании.

По информации, имеющейся у Давтяна, сегодня на повестке дня "Газпрома" стоит вопрос сокращения инвестиционной программы в Армении. В частности, известно, что Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила инвестиционную программу "Газпром Армения" на 2018 год, которая составляет 32 млрд. драмов. На сегодняшний день речь идет о сокращении этой инвестиционной программы примерно на 30%, отметил эксперт.

Султан Керим