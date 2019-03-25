Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян не опровергает и не подтверждает информацию о том, что Наири Унанян, приговоренный к пожизненному заключению за теракт в парламенте 27 октября 1999 года, был агентом армянских спецслужб. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянское издание verelq.am.

Дискуссии вокруг дела "27 октября" и его главного фигуранта Наири Унаняна вновь активизировались после публикации скандального письма бывшего замминистра обороны Ваана Ширханяна второму президенту Роберту Кочаряну. Именно в период его президентства (1998-2008 гг.) 27 октября 1999 года было совершено террористическое нападение на парламент, жертвами которого стали спикер парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саркисян, вице-спикеры Юри Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян и депутаты Арменак Арменакян, Генрих Абрамян и Микаэл Котанян.

По словам Ширханяна, тогда была представлена папка "с делом агента СНБ Наири Унаняна", возглавившего группу, совершившую нападение на парламент. В письме Ширханян напоминает, что Кочарян в день теракта пригласил его, военного прокурора Гагика Джангиряна и заместителя главы СНБ Горика Акопяна в кабинет спикера парламента Карена Демирчяна и представил папку "оперативного дела агента СНБ Наири Унаняна", однако затем она исчезла. В обозначенный период СНБ возглавлял Серж Саргсян, который затем подал в отставку со своего поста.

"Ты (имеет ввиду Роберта Кочаряна - прим. ред.) пригласил меня, Джангиряна и Горика Акопяна в кабинет Демирчяна, где Горик Акопян представил тебе папку оперативного дела агента СНБ Наири Унаняна, и все последующие требования Джангиряна приложить ее к делу были отклонены, с мотивацией, что со стороны СНБ "такого дела не существует"", - говорится в письме Ширханяна.

Директор СНБ Артур Ванецян не опроверг и не подтвердил обнародованную Ширханяном информацию, заметив: "Информацию господина Ширханяна не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, есть орган, ведущий дело - ССС, по всем вопросам, прошу обращаться в Специальную следственную службу". По его словам, при необходимости ССС ответит на этот вопрос.

В недавно опубликованной автобиографии экс-президента Армении и Карабаха Роберта Кочаряна, находящегося в настоящее время под арестом по обвинению в свержении конституционного строя, под названием "Жизнь и свобода" подробно представлены события злополучного дня расстрела парламента. Он подробно описывает процесс переговоров с террористами, их обезвреживание и освобождение заложников. Однако в мемуарах экс-президента вообще не говорится об "оперативном деле агента СНБ Наири Унаняна" и вышеуказанной встрече с Ширханяном в кабинете спикера парламента. Кочарян считает Унаняна и его подельников "экстремистами".

"Пятеро экстремистов ворвались в здание парламента и на глазах у десятков свидетелей убили восемь человек, заявляя, что таким образом хотели вывести народ Армении на улицы и сменить власть. Они не скрывались и не скрывали свои мотивы. Истина настолько банальна и примитивна, что многие просто не хотели в это верить. Возможно, родственникам жертв психологически было бы куда легче узнать, что имел место заговор, чем смириться с мыслю о том, что жизнь их родственников была прервана по вине отморозков, осмелившихся осуществить теракт", - говорится в мемуарах Кочаряна.

Суд над террористами начался в феврале 2001 года и продлился до декабря 2003 года. К пожизненному заключению были приговорены шестеро террористов, в том числе главарь группы Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян, Эдик Григорян и Ашот Князян. Гамлет Степанян был осужден на 14 лет. В мае 2010 года Степанян, отбывавший наказание в УИУ "Нубарашен", скоропостижно скончался.

Все семеро признаны виновными в измене родине, терроризме, осуществлении особо опасных государственных преступлений.