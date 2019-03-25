В то время, как предприниматели вывозят из Армении свои финансы, а компании с иностранным капиталом подумывают о сворачивании дел в этой стране из-за невыносимых условий и беззакония, замминистра транспорта, связи и информационных технологий РА Гегам Варданян заявляет о намерении пригласить в Армению "Airbus".

"Мы хотим провести соответствующую PR компанию и пригласить, скажем, отдел "Science" компании "Airbus" в Армению, чтобы они работали и у нас", - заявил замминистра на заседании постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам при обсуждении пакета законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон "О государственной поддержке сферы информационных технологий".

По его словам, если в Армению удастся привлечь столь крупные компании, то "они смогут поделиться немыслимыми научно-техническими знаниями", пишет NEWS.am.

Компании то знаниями поделятся, а вот что способна дать Армения взамен? "Airbus" не благотворительная компания, а армянский рынок настолько мизерный во всех отношениях, что возбудить к нему интерес к себе Армении будет очень и очень сложно.

Султан Керим