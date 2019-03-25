Тяжелое социально-экономическое положение Армении затронуло и ее вооруженные силы. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров, передает Day.Az.

Насиров отметил, что после апрельских боев, может быть, впервые распространяется информация о том, что армянская армия переживает глубокий кризис: "В частности, в Армении вызвал большой резонанс бунт армянских солдат против офицеров. То, что солдаты самовольно покинули военную часть в знак протеста, стало самой обсуждаемой темой в местных СМИ и в социальных сетях, и дело дошло до того, что как и при режиме Саргсяна, в Армении вновь стали протестовать матери солдат".

По словам депутата, особо привлекает внимание то, что о факте отправки армянских военнослужащих в качестве наказания в прифронтовую зону в оккупированный Нагорный Карабах пишет именно армянская пресса: "Обратите внимание, что местом для наказания взбунтовавшихся солдат является оккупированный Нагорный Карабах. Тем самым армянские СМИ в очередной раз упоминают об участии Армении в нагорно-карабахском конфликте и приводят доказательства того, что армянские военнослужащие служат в Нагорном Карабахе".

Насиров считает, что это говорит о многом: "В первую очередь, о том, что в армянских вооруженных силах царит произвол, между солдатами и офицерами существует большая пропасть, и сегодня армянский солдат уже не доверяет и не верит своему офицеру. Какой боевой дух может быть у такого солдата? Это очень серьезный сигнал для руководства Армении. То есть, если ситуация не изменится, и руководство Армении в скором времени не продемонстрирует конструктивную позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, то не исключено, что в недалекой перспективе верховный главнокомандующий Армении вообще может остаться без вооруженных сил, или же их существование будет носить номинальный характер".

Депутат подчеркнул, что армия, у которой отсутствует боевой дух, в которой солдат не доверяет и не верит своему офицеру, не может считаться настоящей армией.

Отметим, что с 23 марта к зданию правительства Армении приходят родные военнослужащих, проходящих службу в Мегри.

Как сообщает Trend со сылкой на армянские СМИ, одна из матерей рассказала, что у нее несколько дней не было вестей от сына, которого затем она нашла в "степанакертской" военной полиции. Пару дней назад женщина встретилась с сыном и выяснила, что неделей ранее несколько сотен солдат роты взбунтовались из-за поведения одного из офицеров, покинули военчасть, но вернулись по призыву командира. В полночь роту построили, отобрали 20 солдат, разорвали униформу и отправили в прифронтовую зону в оккупированный Нагорный Карабах.