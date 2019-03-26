С целью срыва переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию в Армении регулярно изобретают различного рода причины и доводы.

Одним из последних доводов Никола Пашиняна стало то, что он якобы избран гражданами Армении и поэтому не может представлять интересы карабахских армян. При этом Пашинян утверждает, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев имеет право представлять азербайджанскую общину Нагорного Карабаха, поскольку они, "будучи гражданами Азербайджана, участвовали в выборах президента Азербайджана, следовательно, дали ему полномочия представлять их".

Вся эта ложная концепция Пашиняна выдумана, чтобы усадить за стол переговоров сепаратистов из Ханкенди, изменить формат переговоров, а также не допустить участия в них представителей азербайджанской общины.

Здесь уместно отметить, что эти доводы не имеют ничего общего с реальным положением дел. Известно, что Пашинян не избирался гражданами Армении, он был назначен премьер-министром парламентом страны, который принял его кандидатуру под угрозой физического уничтожения митингующей толпой сторонников "революции". Более того, на сфальсифицированных парламентских выборах участвовало - по официальным данным ЦИК - менее 50% населения Армении. Таким образом можно утверждать, что Пашинян не имеет полномочий вести переговоры, не только от имени карабахских армян, но и в целом от имени граждан Армении, которые за него не голосовали.

Другая выдумка пашиняновской команды - это постоянные заявления о необходимости подготовки народов к миру. Очень актуальный вопрос, особенн с точки зрения того, к какому конкретно миру Пашинян решил готовить население Армении. Неужели в Ереване серьезно верят в возможность "самоопределения" 50 тысяч карабахских армян на фоне того, что с территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов было изгнано более 600 тысяч азербайджанцев, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами?

Может ли Пашинян достичь успеха если его последняя идея посадить сепаратистов из т.н. "НКР" за стол переговоров лопнула, как мыльный пузырь? Так, Москва устами МИД дипломатично заявила, что не имеет возражений, но необходимо согласие Азербайджана, которого как известно нет, и не будет. Из Баку однозначно и на всех уровнях заявили, что не потерпят представителей марионеточного сепаратистского режима за столом переговоров. В Брюсселе Пашиняну на уровне президента Евросоюза Дональда Туска, главы внешнеполитического ведомства ЕС Могерини и еврокомиссара Хана сказали, что выступают против изменения переговорного формата. Но, несмотря на отказ, Пашинян с упорством, достойным лучшего применения, талдычит, что без участия представителей оккупированного Нагорного Карабаха невозможно достичь результата в переговорах.

Серьезные внешнеполитические ошибки премьер-министра Армении сглаживаются склонным к фантазиям и лжи армянскими СМИ. Пока им удается скрывать промахи Пашиняна, облачая его инициативы в сказки об успешности ереванской революции и демократических изменениях. Некоторых армянских деятелей понесло дальше, до фантазий о том, что события в Армении станут детонатором преобразований на всем постсоветском пространстве и примером для всеобщего подражания. Ереванские грантоеды ожидали больших денег в ответ на эти байки. Они ждали, что Запад откроет свои банковские счета для их пользования. Однако, Пашиняна обдали холодным душем не только в Брюсселе и Вашингтоне, но и в Москве, и в Тегеране. Беспрецендентный промах армянского премьера по вопросу отзыва своего генерала из ОДКБ, а также неопределенность по ходу уголовного дела в отношении Роберта Кочаряна проявили непредсказуемость и непоследовательность политики новых ереванских властей.

Пашинян, тем не менее, продолжает кормить общественность обещаниями и красивыми словами. Однако, эйфория вокруг революции в Армении заметно снизилась, поскольку армянские обыватели преодолели этап слепой веры в лозунги и обещания. Даже на фоне широко разрекламированной "экономической революции, демократии, финансовых успехов" в Армении ничего не меняется к лучшему. Граждане Армении, различные слои общества показывают, что отныне не доверяют властям как прежде, и регулярно проводят акции протеста по разным вопросам. Премьер-министр каждый день теряет рейтинг популярности, его авторитет в Армении распыляется, а в Ереване все чаще задаются вопросом - а может ли Пашинян достичь успеха в принципе?

Руководитель Экспертного совета

"Baku Network"

Доктор философии Эльхан Алескеров

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