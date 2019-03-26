Растянувшийся на годы проект "Север-Юг" никак у Армении не клеится. Постоянно возникают помехи, не зависящие напрямую от армянской стороны, но от которых непосредственно зависит она сама. Все партнеры страны по данному проекту оказываются либо мошенниками, либо финансово несостоятельными, либо просто не считающимися с договоренностями структурами.

17 подрядных компаний, выполняющих строительные работы по проекту автотрассы Север-Юг, не получили от испанской компании сумму свыше 1,5 млрд. драмов.

Об этом накануне на брифинге после заседания правительства заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, испанская компания-подрядчик подписала с армянскими компаниями-субподрядчиками контракты, чтобы те оказали им помощь в осуществлении их дорожного строительства. Они выполнили определенный объем работ, но испанская компания не оплатила эти работы, пожаловался министр.

По словам Акопа Аршакяна, у испанской компании есть управляющий по банкротству, с которым ведутся переговоры. В ближайшее время также ожидается визит управляющего банкротством в Армению.

Аршакян признался, что им неизвестно и непонятно, почему компания не заплатила субподрядчикам.

Как писало в феврале армянское издание Аravot.am, несмотря на благоприятные погодные условия, никакие работы по проекту не ведутся, отсутствуют какие-либо признаки присутствия дорожной техники или хотя бы самих дорожных рабочих. Сообщалось, что проект не реализуется, потому что подрядчик задолжал рабочим и вообще сбежал из страны, а армянское правительство не хочет брать этот груз на себя.

В конце декабря сотрудники структур, связанных с инвестиционной программой по проекту, перекрыли трассу Ереван-Таллин автомобилями и требовали, чтобы подрядчик, компания "Корсан Корвиам Конструксион Эс А", выплатила их зарплаты.

В конце минувшего года руководители ряда субподрядчиков проекта обратились к министру транспорта РА, директору АРП, премьер-министру, заместителю премьер-министра, однако проблема так и не была решена.

Напомним, что о проекте было заявлено в 2009 году, а строительство началось в 2012-м. Общая протяженность магистрали 556, в настоящее время имеется финансирование только под 160-километровый участок. Общая сумма кредитных соглашений по данному проекту составляет 540 млн. долларов США. Но самое печальное, что за столько лет проложено всего 72 километра.

В начале декабря Генеральная прокуратура Армении представила подробности уголовного дела по факту неэффективного использования финансовых ресурсов и злоупотребления служебным положением при строительстве автомобильной дороги Север-Юг.

Султан Керим