Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что нужно изучить пробуждение, которое пережили граждане республики в апреле-мае прошлого года, когда произошла "бархатная революция", и даже "экспортировать" его в другие страны, передает Day.Az со ссылкой на Verelg.am.

"То гражданское пробуждение, которое пережили граждане Армении, нужно долго изучать, сделать наукой и даже экспортировать в другие страны", - цитирует издание.

Отметим, что Ален Симонян оказался в центре внимания СМИ и общества, когда будучи еще членом фракции "Елк", выступил с предложением узаконить в Армении марихуану. "Я уверен, что легализация - вопрос времени", - заявил он в сентябре прошлого года. По мнению политика, легализация вопроса имеет сугубо психологический и стереотипный характер, поэтому общественность неправильно воспринимает такие заявления.

В феврале Симонян выступил с предложением изменить гимн Армении, резюмируя это тем, что действующий гимн Армении не по душе большей части населения республики.

"Кому-то нравится музыка Арама Хачатуряна, кому-то нравятся произведения Шарля Азнавура, но одно точно - нет консенсуса по части действующего национального гимна. У нас есть произведения Комитаса, Арама Хачатуряна и мы не нуждаемся в "Песне итальянской девушки"", - сказал он. Позже политик предложил изменить также флаг Армении, добавив на него крест, как символ христианства․