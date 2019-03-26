Как пишет армянская газета "168 жам", согласно ее достоверным источникам, 21-22 марта министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян побывал в Москве. Однако информация об этом визите была скрыта от СМИ.

Газета направила запрос в МИД РА для уточнения этой информации с просьбой дать разъяснения по поводу того, с какой целью Зограб Мнацаканян отсутствовал в стране в период с 21-22 марта.

"Мы попросили уточнить, был ли он в командировке или нет, какие встречи проводил З. Мнацаканян, и почему не было никакого официального сообщения по этому поводу.

Пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян в ответ написала:

"В ответ на вопрос, позвольте отметить, что 21 марта министр иностранных дел Зограб Мнацаканян находился в Ереване, а 22 марта он отсутствовал в Ереване. Сообщение не было распространено, так как не было необходимости в оглашении".

Этот ответ фактически подтверждает нашу информацию о том, что Зограб Мнацаканян находился в Москве 22 марта. Кстати, его сопровождал сотрудник МИД, который вылетел с министром бизнес-классом. Таким образом, министр нанес однодневный визит в Москву, откуда он вернулся в ночь с 22 на 23 марта", - пишет газета.

Издание напоминает, что несколько дней назад между Мнацаканяном и Лавровым состоялся телефонный разговор, о содержании которого ничего не говорилось.

По мнению армянских аналитиков, визит главы МИД Армении в Москву носил цель получения "инструкций" перед встречей лидеров Азербайджана и Армении, возможность которой в настоящее время обсуждается.

Султан Керим