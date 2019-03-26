Во вторник в течение дня подразделения вооруженных сил Армении прибегли к провокациям на различных направлениях фронта, сообщили в минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, в результате обстрела противником позиций наших подразделений сегодня вечером на Физулинском направлении фронта погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Эллезов Эллез Аледдин оглы.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

В то же время, армянская пресса распространила информацию о якобы попытке азербайджанской стороны продвинуть вперед свои позиции посредством проведения инженерных работ на армяно-азербайджанской государственной границе, отмечает министерство.

"Официально заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности, является очередной провокацией армянской стороны и преследует цель обострить обстановку на фронте.

В результате решительных и адекватных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, огневые точки противника были подавлены и его дальнейшие провокации были пресечены.

В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют ситуацию на линии фронта", - отмечает ведомство.