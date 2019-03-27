Находящийся с рабочим визитом в США министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жаном Пьером Лакруа. Об этом, как передает Day.Az, в среду Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, Лакруа высоко оценил участие азербайджанских военнослужащих в миротворческих операциях, в частности деятельность в рамках миссии в Афганистане, а также в Судане, в рамках продолжения поддержки международной безопасности.

Генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение своим участием на встрече на уровне министров обороны стран, способствующих миротворческим операциям ООН. Министр также проинформировал заместителя генсека о военно-политической обстановке в регионе. Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр отметил, что Армения игнорирует требования резолюций Совета безопасности ООН.

Министр также сказал, что Азербайджан привержен мирному пути разрешения конфликта, однако оставляет за собой право освобождение своих земель любым путем согласно хартии ООН.