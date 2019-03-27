Стали известны дата и место встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"На основании предложения, поступившего от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, достигнута договоренность о проведении 29 марта в Вене, столице Австрии, встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с целью обсуждения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.