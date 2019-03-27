Повышение тарифов на газ может привести к недовольству граждан и негативно повлиять на стабильность внутри страны.

Об этом сказал в беседе с Русарминфо эксперт по энергетическим вопросам Ваге Давтян.

Давтян считает, что повышения тарифов на газ в этом году, вероятнее всего, не стоит ожидать. В то же время, по его мнению, компания "Газпром Армения", которая в настоящее время несет определенные убытки в силу повышения цены на газ с конца 2018 года, будет вынуждена пойти на некоторые шаги по понижению своих финансовых рисков и сокращению своей инвестиционной программы.

"Насколько мне известно, сегодня в кулуарах ведутся разговоры о сокращении инвестиционной программы, которая утверждена на 2018-2020 годы на уровне 32 млрд. драмов. Это позволит "Газпрому" в течение 2019 года сохранить определенную стабильность. Что касается 2020 года, то здесь, конечно же, очень рано делать какие-либо предположения, особенно, учитывая политизированность тарифной политики, которая проводится Россией в отношении Армении", - сказал Ваге Давтян.

"Не стоит забывать о прецеденте 2015 года, когда вследствие роста цен на электроэнергию в Армении было организовано движение "Electric Yerevan", которое очень скоро набрало достаточно серьезный социальный и политический вес. Я думаю, что здесь ситуация будет аналогичной", - сказал Давтян.

Напомним, что акции протеста, названные "электромайданом", начались в Ереване после того, как 9 июня 2015 года премьер-министр Армении Овик Абрамян заявил о повышении тарифа на электроэнергию на 6,93 драма (16 %). Через несколько дней многотысячные протесты охватили крупнейшие города страны. В ходе акция протестующие проводили сидячие забастовки, строили палаточные городски и баррикады, вступали в столкновения с полицией. Протесты продлились до конца июля, однако результатов не дала - электроэнергия все равно подорожала.

Примечательно, что во главе протестов стоял соратник Никола Пашиняна Давид Санасарян, возглавивший при нынешней власти Комитет государственного контроля и уже успевший оказаться в центре крупного коррупционного скандала.

Султан Керим