Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала агентству "Русарминформ" инициативу членов Совета старейшин Еревана переименовать школу по фигурному катанию, названную в ее честь.

"Это не школа носит мое имя, а каток, который был построен за счет Российской Федерации - миллионы средств, которые пришли исключительно из России", - заявила она. По словам фигуристки, это первое спортивное сооружение, которое было построено на территории Армении за последние двадцать с лишним лет.

Она добавила, что спокойно отнесется к переименованию, однако ей будет обидно за людей, вложивших душу и сердце в строительство. "Это их право, я сделала то, что я сделала. Называйте [школу] как угодно, Христа ради. Как корабль назовешь, так он и поплывет", - цитирует РБК.

Отметим, что трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию попала в немилость в Армении после того, как 26 февраля приняла участие в шествии в память о жертвах геноцида Ходжалы. Шествие прошло в Баку с участием тысяч людей, и помимо граждан Азербайджана и руководства страны в нем приняли участие российские депутаты, в том числе Ирина Роднина.

Особенно взбесило армянскую сторону интервью, которое легендарная спортсменка дала "Москва-Баку". Она призналась, что сама узнала о Ходжалинской трагедии только полтора года назад, и сказала: "Мы хотим, чтобы Ходжалинская трагедия была не только вашей, но и нашей болью, хотим разделить с вами горечь потерь. Об этой трагедии забывать нельзя и память прошлого нужно передавать следующим поколениям".

После этого из Армении начали грозить лишить Школу фигурного катания имени Ирины Родниной ее имени за участие, как писали армянские СМИ, в "антиармянской акции" в Баку. Группа депутатов заявила, что обратится по этому поводу к Совету старейшин Еревана из-за визита Родниной в Баку и "ее душераздирающего интервью о якобы имевших место зверствах армян".

Зульфугар Ибрагимов