Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Службы государственной безопасности.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что высшие воинские звания присваиваются следующим военнослужащим Службы государственной безопасности: звание "генерал-лейтенант" - генерал-майору Исмаилу Мамедали оглу Багирову, звание "генерал-майор" - полковникам Аразу Сулейман оглу Ахмедову, Зауру Айдын оглу Алиеву и Султану Джаваншир оглу Фарзалиеву.

Другим распоряжением Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил высшее воинское звание "генерал-лейтенант" начальнику Службы внешней разведки Орхану Седйар оглу Султанову