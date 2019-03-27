Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" преподавателю средней музыкальной школы при Культурном центре Службы государственной безопасности Таире Энвер гызы Джафаровой за заслуги в развитии музыкального образования и в связи со 100-летним юбилеем создания органов государственной безопасности и внешней разведки Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.