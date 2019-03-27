Президент Ильхам Алиев присвоил Таире Джафаровой почетное звание «Заслуженный учитель»
27 марта 2019 12:50 162
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" преподавателю средней музыкальной школы при Культурном центре Службы государственной безопасности Таире Энвер гызы Джафаровой за заслуги в развитии музыкального образования и в связи со 100-летним юбилеем создания органов государственной безопасности и внешней разведки Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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