Армянские солдаты перестреляли друг друга в оккупированном Карабахе
27 марта 2019 13:43 564
Стали известны некоторые подробности, связанные со смертью армянского солдата на оккупированных территориях Азербайджана.
Сегодня армянские СМИ сообщили о том, что военнослужащий срочной службы, младший сержант Ара Аракелян "при пока невыясненных обстоятельствах" получил смертельное огнестрельное ранение.
Позднее "невыясненные обстоятельства" были прояснены.
По сведениям армянских СМИ, выяснилось, что Аракелян скончался в результате перестрелки с сослуживцем. По факту уже есть задержанные.
Еще один срочник - младший сержант Андраник Кошканян получил огнестрельное ранение левого запястья.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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