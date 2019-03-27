Стали известны некоторые подробности, связанные со смертью армянского солдата на оккупированных территориях Азербайджана.

Сегодня армянские СМИ сообщили о том, что военнослужащий срочной службы, младший сержант Ара Аракелян "при пока невыясненных обстоятельствах" получил смертельное огнестрельное ранение.

Позднее "невыясненные обстоятельства" были прояснены.

По сведениям армянских СМИ, выяснилось, что Аракелян скончался в результате перестрелки с сослуживцем. По факту уже есть задержанные.

Еще один срочник - младший сержант Андраник Кошканян получил огнестрельное ранение левого запястья.