Национальная статистическая служба опубликовала данные по социально-экономическому положению за февраль.

Как пишет, анализируя обнародованные данные, армянское издание 7or.am, удивительно, что промышленность, строительство, потребление и заработные платы переживают рост, то есть статистически качество жизни меняется к лучшему, а производство электроэнергии продолжает падать (между ростом промышленности и производства электроэнергии всегда есть прямая связь - рост одного приводит к росту другого).

Согласно статистическим данным, строительство выросло примерно настолько же, насколько упало производство электроэнергии (21%), отмечает издание, называя потуги властей фокусом.

Как отмечает в связи с этим газета "Жаманак", Госкомстатистики уверяет, что в январе-феврале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в сфере строительства был зафиксирован рост на 21,6%. Однако руководители строительных компаний утверждают, что это полнейшая выдумка, поскольку после "бархатной революции" строительство стало практически невозможным.

"Мэрия Еревана отказывается выдавать разрешения на строительство, каждый раз ссылаясь на разные причины. Сейчас в процессе находятся лишь те строительные проекты, которые начались при прежних властях, хотя и их часть приостановлена на основании различных заявлений-жалоб. Так что рост в сфере строительства нарисован лишь с целью сокрытия реальной картины экономического спада", - отмечает издание.

Переживет серьезный спад и внешнеторговый оборот. В феврале этого года, по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, объемы внешней торговли сократились на 4,6%. Данные же за 2 первых месяца 2019 года ниже аналогичных показателей прошлого года на 7,7%, пишут армянские СМИ.

Кроме того, Армения теряет внешние рынки, о чем свидетельствуют показатели экспорта. В феврале этого года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, Армения экспортировала на 8,2% продукции меньше. А в январе-феврале, по сравнению с первыми двумя месяцами 2018 года, - аж на 11,6% меньше.

При этом, выступая в парламенте с отчетом о деятельности правительства в 2018 году, премьер-министр Никол Пашинян, не моргнув глазом, заявил, что все идет отлично.

По его словам, в мировой истории нельзя найти второй такой страны, где произошли подобные серьезные изменения, и после этого не последовала бы глубокая экономическая рецессия. "Нам же удалось удержать макроэкономическую стабильность", - цитирует NEWS.am.

Одним словом, новые власти Армении заняты рисованием показателей так же, как и прежние. И, судя по всему, новое правительство обнаружило даже большие таланты к рисованию.

Султан Керим