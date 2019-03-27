Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нагиф Хамзаев, Азер Керимли и Руфат Гулиев отправятся в Киев для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Украине 31 марта. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на парламент.

Нагиф Хамзаев будет участвовать в процессе наблюдения за выборами в составе наблюдательной миссии ПАСЕ. Азер Керимли будет наблюдать за выборами в составе делегации Парламентской ассамблеи ГУАМ, а глава рабочей группы по межпарламентским связям с Украиной Руфат Гулиев - по линии Милли Меджлиса.

Визит завершится 2 апреля.