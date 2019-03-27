Как ни старался армянский агитпроп породить у граждан страны чувство высокого патриотизма и ощущение единства Армении и оккупированного ею азербайджанского Карабаха, дело закончилось полным крахом. Граждане Армении так и не смогли проникнуться этими чувствами и продолжают считать Карабах чужой землей, что, в принципе, полностью соответствует истине. Военная служба же на оккупированных территориях в армянском обществе считается у граждан РА худшим из наказаний и проявлением наивысшей несправедливости.

Скандал, вызванный массовыми беспорядками в одной из частей, дислоцированных в Мегринском районе, продолжается. Напомним, что в начале марта родители многих солдат-срочников перестали получать вести от детей. Выяснение вопроса выявило нелицеприятные подробности о факте массового неповиновения в военчасти, где служили их дети. По информации армянских СМИ, около 600 военнослужащих пытались самовольно покинуть часть. Официальные источники утверждали, что причина в "уличных порядках", внедренных одним из военнослужащих при попустительстве командования. Неофициальные - говорили о протесте солдат против офицерского произвола.

Более того, стало известно, что в качестве наказания многие участники бунта будут отправлены на передовую - в Карабах. То есть служба на оккупированных территориях Азербайджана уже не только по мнению рядовых граждан Армении, но и руководства Минобороны этой страны, является не тем местом, куда должен причаливать армянский патриотизм, а местом ссылки и худшим из наказаний.

Пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян в эфире Общественного телевидения Армении очень возмущался по поводу того, что устроившие в Ереване акцию протеста родители солдат выступали против отправки сыновей в Карабах.

Касаясь акции протеста родителей военнослужащих, он отметил, что их требования неприемлемы, в частности, нельзя ставить разницу между службой в Армении и Карабахе, и вообще "все это - результат неверной системы ценностей, сформированной в течение последних 20-25 лет".

20-25 лет - это практически вся история послевоенной "независимости" Армении. В течение этих лет агитпроп предпринимал титанические усилия для подъема патриотического духа "народа-победителя". Но граждане Армении все так же не хотят ни жить, ни служить на оккупированных территориях другой страны. Со своей стороны они тоже предпринимают титанические усилия - но только для того, чтобы их дети не служили в Карабахе, а сами они не имели никакого отношения к этому региону.

Примечательно, что даже в оптимистичные для оккупантов первые годы "торжества" статус-кво находили лишь единицы, выражавшие желание ехать на "освобожденные" территории. Наоборот, за прошедшие годы население оккупированного региона сократилось более чем наполовину.

Опасаться родителям сыновей призывного возраста есть за что. Дело вовсе не только в постоянной угрозе боевых действий. Не только в том, что в результате очередной провокации с армянской стороны могут пострадать или погибнуть армянские же солдаты.

Дело в том, что оккупированный Карабах - это бесконтрольная во всех отношениях зона, где отсутствуют легитимные законы и власти. Так называемая конституция, уголовный кодекс и прочее под эгидой "НКР" - это то же, что и нарисованные купюры в детской игре. Называются они так же, как настоящие, но в реальности являются лишь клочком бумаги. Выдаваемые за "армию обороны" подразделения вооруженных сил Армении являются рассадником извращений и криминала.

Так, накануне армянские СМИ сообщили о перестрелке в одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных в Карабахе. В результате скончался младший сержант Ара Аракелян. Еще один срочник Андраник Кошканян получил огнестрельное ранение левого запястья. Арестован их сослуживец, которому предъявлены обвинения по статье о попытке убийства.

Согласно статистике, в рядах ВС Армении в 2018 году, в том числе на оккупированных территориях Азербайджана, было зарегистрировано 63 случая гибели военнослужащих. 38 из них были связаны с несением военной службы. Причем только 7 человек погибли от выстрелов со стороны противника, а все остальные случаи являются небоевыми потерями. Солдаты либо совершали самоубийство, либо убивали сослуживцев, либо разбивались в военных грузовиках, либо умирали в результате прочих несчастных случаев.

МО старается не акцентировать на этом внимание, но большинство беззаконий в армянской армии творится именно на оккупированных территориях.

Так что население делало и будет делать разницу между Арменией и Карабахом. Да и само Минобороны эту разницу признает, если наказывает провинившихся солдат отправкой на передовую, в оккупированный Карабах.

Зульфугар Ибрагимов