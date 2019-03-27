В азербайджанской армии нет никаких нерешенных вопросов.

Об этом замминистра обороны, начальник Главного управления по личному составу, генерал-лейтенант Керим Велиев сказал, комментируя клеветническую информацию, распространяемую о том, что якобы в азербайджанской армии существуют негативные явления, сообщает в среду Trend.

Замминистра отметил, что, несмотря на специфичность службы, армия открыта для общественности: "Мы тесно сотрудничаем с другими государственными органами, международными, гуманитарными, общественными, неправительственными и другими организациями".

Замминистра подчеркнул, что в азербайджанской армии нет никаких нерешенных вопросов, но некоторым людям и их окружению не дают покоя ее успехи. Они везде видят только негатив: "Раздуваемые потери, факты предательства, утверждения о приобретении старой военной техники, ложная информация о коррупционных схемах, оскорбления армейского руководства и т.д. ничто иное, как попытка подорвать имидж одной из главных структур, ответственной за оборону и безопасность страны".

Генерал-лейтенант добавил, что участвующие в этом и уехавшие из Азербайджана за антигосударственную и противозаконную деятельность "эксперты" хотят заработать таким образом дешевый авторитет: "Те, кто живет за рубежом за счет грантов, в том числе, армянского лобби, целенаправленно клевещут на армию и проводимые в стране реформы. Они используют дезинформацию армянских органов спецслужб, открыто проводят вражескую пропаганду".

Керим Велиев подчеркнул, что однозначно осуждает все обсуждения, которые ведутся в соцсетях в связи с армейской тематикой, и призвал этих лиц прекратить подобную провокационную деятельность.