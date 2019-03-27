Армения не экстрадирует гражданку Израиля Мери Агаджанян, которая приговорена в Израиле к лишению свободы по обвинению в мошенничестве.

Сегодня в беседе с журналистами в НС об этом заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян, передает Day.Az со ссылкой на Verelg.am.

Министр напомнил, что Конституция Армении не позволяет выдавать граждан Армении.

"Сейчас мы проводим в этом направлении работы, работаем над взаимным признанием судебных актов. Если будет такая возможность, то, естественно, судебный акт должен быть признан. На данный момент об экстрадиции не может быть и речи. Граждан Армении запрещено выдавать другим странам", - отметил Артак Зейналян.

Напомним, что полиция РА сообщила об аресте в аэропорту "Звартноц" гражданки Израиля Мери Агаджанян, которая в Израиле была признана виновной в мошенничестве.