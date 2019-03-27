В Ширване отметили 100-летие создания органов безопасности Азербайджана - ФОТО
27 марта 2019 18:34 237
В Ширване прошло мероприятие по случаю 100-летия со дня создания органов безопасности Азербайджана и профессионального праздника сотрудников этих органов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В среду в Ширванском доме молодежи с участием сотрудников Ширванского городского отдела Службы государственной безопасности состоялось мероприятие по случаю 100-летия органов безопасности Азербайджана и профессионального праздника сотрудников этих органов.
В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти города Ширван Мардан Джамалов и руководители правоохранительных органов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!