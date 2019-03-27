В Ширване прошло мероприятие по случаю 100-летия со дня создания органов безопасности Азербайджана и профессионального праздника сотрудников этих органов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В среду в Ширванском доме молодежи с участием сотрудников Ширванского городского отдела Службы государственной безопасности состоялось мероприятие по случаю 100-летия органов безопасности Азербайджана и профессионального праздника сотрудников этих органов.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти города Ширван Мардан Джамалов и руководители правоохранительных органов.