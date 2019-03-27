Малые гидроэлектростанции (ГЭС) в Армении оказались в тяжелой финансовой ситуации. Большая часть их находится на грани закрытия. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, сказал председатель общественной организации "Ассоциация производителей возобновляемых источников энергии" Роман Меликян, передает Day.Az.

Он отметил, что ГЭС не могут производить электроэнергию в запланированном количестве и оказываются в тяжелом финансовом положении. А не могут, поскольку в сфере водного хозяйства осуществляется плохое управление - ГЭС не получают предусмотренное по закону количество воды и, естественно, не могут вырабатывать необходимую электроэнергию.



"Если подобная политика не изменится и не будут применены определенные стимулирующие механизмы, мы окажемся перед серьезной опасностью", - сказал Меликян.



Как отмечают СМИ, многие из малых ГЭС, по разрешению прежней власти, были построены в неправильных местах, часто с нарушениями и подобная проблема должна была возникнуть через какое-то время.