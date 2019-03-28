Сегодня в Азербайджане отмечается 100-летие создания органов безопасности, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

28 марта 1919 года в составе Генерального штаба военного министерства Азербайджанской Демократической Республики был создан первый орган спецслужбы - подразделение разведки и контрразведки.

Согласно распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева "Об учреждении профессионального праздника сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана" от 23 марта 1997 года, 28 марта объявлено днем профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана.

После провозглашения Азербайджанской Демократической Республикой своей независимости возникла острая необходимость в создании органа спецслужбы для обеспечения безопасности государственности страны, т.е. для ее защиты от внутренних и внешних угроз, предотвращения возможных террористических актов и подрывных действий. Несмотря на то, что Азербайджанская Демократическая Республика сталкивалась с нехваткой финансов и кадров, отсутствием единства во внутренней политике, всесторонним военным давлением и другими сложностями, правительство страны создало подразделение при министерстве обороны, которое осуществляло функции органа спецслужбы.

В целях еще большего повышения боевой готовности и обеспечения хозяйственных нужд армии, 26 марта 1919 года был учрежден Генеральный штаб. Для усиления борьбы с внутренними и внешними диверсиями в приказе номер 157, совместно подписанном 28 марта 1919 года военным министром генералом Самед беком Мехмандаровым и начальником Генштаба Мамед беком Сулкевичем, было указано, что 26 марта в военном министерстве создано Главное управление Генштаба. Один из отделов, входящих в структуру этого управления, назывался отделом генерал-квартирмейстера. В этот отдел входили оперативно-мобилизационное подразделение, подразделение по уставу и отчетности, подразделения разведки и контрразведки и служба связи.

Армянские радикальные политические организации, вооруженные группировки и террористические силы дашнаков постоянно покушались на независимость АДР и органы спецслужб страны вели непрерывную борьбу с ними. С конца 1919 года в Баку еще больше усилилась деятельность большевиков, направленная против государственности Азербайджана.

С апрельской оккупацией 1920 года АДР распалась. Подошел конец ее 23-месячному существованию. Таким образом, наряду с другими государственными структурами правительства, сумевшего построить первое демократическое государство на мусульманском Востоке, Организация по борьбе с контрреволюцией также была вынуждена приостановить свою деятельность. А силовые структуры АДР и служивших в них сотрудников тоталитарная советская власть уничтожила в тисках репрессий.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, высоко оценивший деятельность первых органов безопасности, которые вели борьбу за независимость и государственность АДР, несмотря на ее короткое по времени существование, сказал: "Органы безопасности Азербайджана в период АДР внесли свой достойный вклад в наше молодое, независимое государство, укрепление нашей государственности".

В Азербайджане и после прихода советской власти ряд представителей нового поколения, действовавших в Чрезвычайной комиссии Азербайджана, в Народном комиссариате внутренних дел, в министерстве государственной безопасности, и, наконец, в Комитете государственной безопасности, уверенно продолжил эти прогрессивные традиции, верно служил Родине.

Развенчание с середины 50-х годов прошлого века культа личности - сталинизма и оправдание людей, которые подверглись репрессиям и политическому террору, также положительно отразились на деятельности органов безопасности. Именно с этого периода в органах безопасности республики начала формироваться новая атмосфера.

Гениальный сын азербайджанского народа Гейдар Алиев проделал огромную работу для национализации органов безопасности. Гейдар Алиев, назначенный в 1953 году начальником отдела контрразведки Комитета государственной безопасности, несмотря на оказываемое давление, проявил большую храбрость, принципиальность, решительность и отвагу в очищении органов безопасности от чуждых элементов, в проведении политики национализации и продвижении национальных кадров.

Начиная именно с этого периода, в системе государственной безопасности Азербайджана была проделана значительная работа. Заслуги великого лидера в формировании национального кадрового потенциала будущего Азербайджана огромны.

Назначение в 1967 году на должность председателя Комитета государственной безопасности первого за долгие десятилетия азербайджанца - Гейдара Алиева - открыло новую страницу в истории органов безопасности. Именно в результате дальновидной и целенаправленной деятельности великой личности, который был первым азербайджанским генералом в этой структуре, появилась широкая возможность для подготовки и продвижения национальных кадров в органах безопасности.

Азербайджанский народ, способствовавший падению советского тоталитарного режима в конце 80-х - начале 90-х годов, и который, усилив борьбу за свободу на этом политико-географическом пространстве, принес в другие республики атмосферу независимости и свободы, подвергся военному давлению и агрессии со стороны недоброжелательных соседей и их покровителей. Храбрые сыны и дочери нации встали на борьбу за азербайджанские земли и продемонстрировали настоящую самоотверженность. Наряду с отважными представителями других правоохранительных органов, в борьбе за Родину свою доблесть проявили и сотрудники органов безопасности. Немало сотрудников органов безопасности отдали жизнь за территориальную целостность Азербайджана и стали шехидами. Шестерым из них было присвоено почетное звание "Национальный герой Азербайджана".





После восстановления независимости в 1991 году и признания абсолютным большинством стран мира суверенитета Азербайджана, в отношении страны еще больше усилилось давление, росли внутренние и внешние угрозы. Все это еще больше усложняло и без того нелегкую общественно-политическую ситуацию. Напряженная ситуация в стране обуславливала реформирование системы национальной безопасности.

Постановлением Верховного совета Азербайджана на базе Комитета государственной безопасности первого ноября 1991 года было учреждено министерство национальной безопасности. Но в связи с тогдашним некомпетентным руководством республики, господствующим самоуправством, хаосом, безвластием и другими подрывными факторами в 1991-1993 годах не представлялось возможным обеспечить стабильность внутри страны, а также пресечь деятельность контрабандистов, диверсантов и других подрывных сил. Силы, мешавшие укреплению независимости Азербайджана, начали препятствовать обеспечению безопасности республики и углублять политическую напряженность в стране. В результате независимость страны была поставлена под угрозу.

Вернувшись к политической власти по настойчивому требованию азербайджанского народа, Гейдар Алиев определил принципы и задачи по формированию профессионального кадрового потенциала для достойного выполнения задач, поставленных перед органами спецслужб, по совершенствованию структуры и определению направлений деятельности органов безопасности, их подготовке на уровне, который отвечал бы интересам народа. Период возрождения деятельности правоохранительных органов и органов безопасности Азербайджана связан с возвращением к руководству Азербайджаном Гейдара Алиева, его требовательностью к реорганизации и упорядочиванию работы этих структур, а также его ежедневным контролем, заботой и вниманием.

Благодаря мудрой политике, проводимой великим лидером, в стране была обеспечена общественно-политическая стабильность. Были урегулированы отношения с соседними странами, усилилась борьба с внутренними подрывными и сепаратистскими силами, их незаконная деятельность была решительно пресечена. В итоге процесс обеспечения национальной безопасности начал обретать системный, долгосрочный и непрерывный характер.

После обеспечения стабильности общенациональный лидер Гейдар Алиев поставил перед органами безопасности задачи, исходящие из новых реалий. Таким образом, преступления удалось предотвращать еще на стадии подготовки или в преддверии их совершения. Последовательная деятельность великого лидера Гейдара Алиева по разработке главных направлений политики национальной безопасности Азербайджана, определению стоящих перед органами спецслужб Азербайджана задач, налаживанию стратегического партнерства в сфере безопасности с другими государствами, а также по определению концептуальных положений политики безопасности на ближайший и долгосрочный период, дает основание говорить, что стратегия безопасности Азербайджана в современном периоде тесно связана с именем гениального руководителя.

Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, уверенно и успешно продолжающего политический курс великого лидера, укрепляющего независимость страны, опирающегося на принципы демократии и доказывающего необратимость пути строительства цивилизованного, правового государства, в стране еще больше развились традиции государственности и была создана нерушимая основа для надежного и безопасного будущего.

Именно под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева был разработан план последовательных мероприятий для проведения важных реформ и укрепления необходимой правовой базы. Принятие законов "О национальной безопасности", "О разведке и контрразведке", "О государственной тайне", Концепции национальной безопасности Азербайджана и других законодательных актов и нормативно-правовых документов являются показателями совершенствования законодательной базы в сфере безопасности.

Согласно указу от 14 декабря 2015 года, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, для повышения эффективности деятельности органов спецслужб и совершенствования структуры государственного управления на базе министерства национальной безопасности Азербайджана были созданы Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки Азербайджана.

Служба государственной безопасности, на которую возложены важные задачи по сохранению и еще большему укреплению государственной независимости страны, придает особое значение верности Родине, народу и государству, а также профессиональной, физической и боевой подготовке. Высокий профессионализм и интеллектуальный уровень, строгая служебная и исполнительная дисциплина сейчас являются главными критериями.

Поэтому самым главным успехом и, на данный момент, важным принципом деятельности структуры безопасности Азербайджана является сохранение традиций и идей Гейдара Алиева, посвятившего 25 лет своей жизни службе в органах государственной безопасности. Для каждого сотрудника органов безопасности Азербайджана является честью сохранять и воплощать идеи Гейдара Алиева, бдительно стоять на страже национальных интересов, государственности и независимости страны.

Принципиальная позиция Службы государственной безопасности в укреплении национальных интересов, государственности и проводимые мероприятия также сопровождаются совершенствованием ее структурных подразделений. Отрадно, что под мудрым руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Службе государственной безопасности мобилизованы все возможности для эффективной и профессиональной борьбы с направленной против страны разведывательно-подрывной, террористической и диверсионной деятельностью, а также проводятся серьезные реформы в сфере определения новых направлений деятельности и задач в соответствии с требованиями времени для надежного обеспечения интересов общества и жизни государства, совершенствования нормативно-правовой и материально-технической базы, формирования и укрепления ядра профессиональных кадров, еще большего повышения оперативно-боевой и морально-психологической подготовки личного состава, изучения передового международного опыта.

В период, когда в мире идет глобализация и наблюдаются сложные политические процессы, личный состав Службы государственной безопасности полностью осознает ответственность по сохранению правового, демократического, светского, конституционного строя государства, которые являются фундаментальными принципами Азербайджанской Республики, достойно достигнувшей 28-летия независимости. Выполнение этих задач требует от каждого сотрудника Службы государственной безопасности, отмечающих 100-летие создания органов безопасности и свой профессиональный праздник, верности Родине и служебному долгу, высокого профессионализма и безграничной самоотверженности.