Около 41% работоспособной молодежи Армении не хочет работать, причем более половины экономически неактивной молодежи приходится на женщин. Об этом заявила руководитель армянского офиса "Save the Children" Астхик Мовсисян, представляя исследование организации о молодежи и рынке труда Армении, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Результаты исследования основаны на опросе молодежи Армении в возрасте от 18 до 30 лет, проведенном с июня по октябрь 2018 года. В нем приняли участие 846 человек, передает Day.Az.

По словам Мовсисян, исследование выявило пробелы в сфере образования и спроса на рынке труда, на которые нужно немедленно реагировать.

Она отметила, что в исследовании были разделены два понятия, в частности, чистая безработица, когда молодые люди имеют образование и хотят работать, но не могут найти работу, и безработица по выбору, когда имеющая образование работоспособная молодежь не хочет работать.

"Вторая категория составляет большую цифру - 41%, причем больше половины из этой категории молодежи приходится на женщин. Это притом, что больше женщин получают образование и имеют высокую успеваемость", - сказала она.

В исследовании отмечается, что основной причиной нежелания или невозможности работать для женщин является домашний труд и воспитание детей (47,5% респондентов). 37,8% женщин заявили, что не работают, так как получают образование, а 14.3% просто ее не ищут.

Согласно исследованию, безработная молодежь составляет 1/6 (16%) от всего молодого населения страны, а уровень безработицы среди экономически активной молодежи составляет 27%.

По словам Мовсисян, исследование также показало, что большая часть молодежи, которая имеет образование и работу, считает, что они соответствуют требованиям рынка труда за счет неформального образования. Среди получивших среднеспециальное образование более 80% считает, что неформальное образование было для них более полезным и помогло получить работу.